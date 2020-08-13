В Казахстане с 17 августа начнется смягчение карантина

13 августа, Минск /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Правительство Казахстана утвердило план поэтапного снятия карантинных мер с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

Как сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, в период действия карантинных мер в республике удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост зараженных COVID-19 снизился с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Средний показатель репродуктивности вируса снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26%. В связи с этим был утвержден план поэтапного снятия карантинных мер.

В частности, с 17 августа во всех регионах Казахстана возобновят работу торгово-развлекательные центры, крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, бани и сауны без бассейнов, детские и взрослые образовательные центры, аттракционы на открытом воздухе. На некоторых объектах будут действовать ограничения по числу посетителей.

Также с 17 августа в стране разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек). Помимо этого, с определенными ограничениями будет возобновлено движение общественного транспорта.

При этом сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий. По-прежнему не будут работать кинотеатры, караоке, ночные клубы, музеи, религиозные и другие объекты.

"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех, это должно стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", - заявил на заседании правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Общее число зараженных COVID-19 в Казахстане превысило 101 тыс., с момента вспышки скончались 1269 человек.-0-