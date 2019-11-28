28 ноября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане с 2025 года могут ввести запрет на использование пластиковых пакетов. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"Пластиковые пакеты - это сегодня одна из самых больших проблем. В нашей стране ежедневно бесплатно раздаются около 15 млн пакетов в магазинах. Они используются всего лишь в течение 20 минут, а затем выбрасываются и попадают на мусорные полигоны", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Для решения этой проблемы, как отметил министр, необходимо работать совместно с аналитиками. "Если бы пластиковые пакеты не бесплатно раздавали, а продавали хотя бы по 5-10 тенге, то их количество уменьшилось бы на 50-70%. Эту цифру мы не из воздуха взяли. В соседних государствах такая практика имеется. Мы изучили все лучшие практики и считаем, что с 2025 года можно ввести запрет на использование пластиковых пакетов", - добавил Магзум Мирзагалиев.-0-