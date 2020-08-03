В Казахстане ситуация с COVID-19 стабилизировалась

3 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой заявил, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизировалась.

"На 3 августа зафиксировано 92 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Цифра внушительная, однако стоит обратить внимание на то, что 67,5% зараженных (62 511 человек) уже выздоровели. Только за последние сутки 672 человека избавились от недуга и эти показатели медленно, но растут", - сообщил Алексей Цой в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, ситуация наилучшим образом складывается в Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской и Мангистауской областях, а также в столице республики.

"Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что в Казахстане ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась, - заявил глава Минздрава. - Пик прошел, и наша задача - удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения".

С момента вспышки в Казахстане скончались 793 человека, у которых был диагностирован COVID-19.-0-