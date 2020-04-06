В Казахстане создали тесты для выявления COVID-2019

6 апреля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстанские ученые разработали тесты для выявления коронавируса COVID-2019, сообщили в Национальном научном центре особо опасных инфекций Казахстана.

"Тест-системы направлены на регистрацию, мы намерены в дальнейшем передать их для использования. У нас есть российские, европейские и китайские тесты. Наши тесты равны им по чувствительности. После поступления к нам материала мы в течение 5-6 часов можем дать свое заключение - положительный результат или отрицательный", - сказал директор центра Токтасын Ерубаев.

По его словам, над тестами работали ученые-биотехнологи двух министерств - образования и науки, здравоохранения. Тесты на определение коронавируса поступят в диагностические лаборатории через два месяца.-0-