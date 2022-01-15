В Казахстане создан общественный социальный фонд помощи населению

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Казахстан халкына" ("Народу Казахстана"), который будет заниматься вопросами помощи жителям страны. Фонд создан по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Казинформ.

Фонд будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Также организация будет оказывать помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения, содействовать развитию и повышению доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения, поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности республики.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора. На пост председателя ОСФ избран Болат Жамишев. В разное время он занимал должности в том числе министра финансов, а также главы Министерства регионального развития.-0-