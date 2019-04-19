19 апреля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане создана туристская полиция, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

На заседании коллегии МВД Казахстана министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что в рамках концепции развития туристской отрасли МВД инициированы предложения по созданию электронных баз данных "Е-виза", "Е-гостиница", а также туристской полиции.

В настоящее время для граждан 117 стран визы оформляются в электронном виде и автоматически регистрируются при пересечении государственной границы. База данных "Е-гостиница" позволит сформировать учет мест проживания иностранцев и исключить обязанность посещать полицию для регистрации.

Основной задачей нового подразделения - туристской полиции - будет консультирование, информирование туристов по интересующим вопросам, обеспечение их безопасности.

На первом этапе подразделения туристской полиции созданы в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Сотрудники туристской полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны, быть коммуникабельными.-0-