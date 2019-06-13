В Казахстане создано Агентство по противодействию коррупции

13 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", который предполагает преобразование Национального бюро по противодействию коррупции в Агентство по противодействию коррупции.

В тексте указа говорится, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

Агентство будет подчинено и подотчетно президенту Казахстана.

Указ вводится в действие со дня подписания.-0-