В Казахстане ущерб бизнеса из-за массовых беспорядков превысил $232 млн

На улицах Алматы после беспорядков

8 февраля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане в результате беспорядков понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге (более $232 млн). Об этом заявил сегодня президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

"К сожалению, январские события кардинально изменили стабильное жизнеобеспечение. В результате незаконных действий пострадали многие граждане. Потери понесли представители малого и среднего бизнеса. По нынешним данным, бизнесу нанесен ущерб в объеме более 100 млрд тенге", - сказал президент.

Также он отметил, что экономика Казахстана выросла на 4% по итогам прошлого года.

"По итогам прошлого года экономика страны выросла на 4%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%, строительная индустрия - на 7,6%. В сфере услуг наблюдается положительная тенденция. Торговля увеличилась - на 9,2%, транспортная отрасль - на 3,6%", - подчеркнул глава государства, добавив, что инфляция превысила пороговый уровень, составив 8,4%.

По его словам, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.-0-

Фото Сергея Шелега