В Казахстане в аварии с пассажирским автобусом погибли 11 человек

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек, 29 были доставлены в медучреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы МВД Казахстана.

Авария произошла утром 20 апреля в Кордайском районе Жамбылской области на трассе Алматы-Ташкент. Автомобиль "Тойота камри" столкнулся с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Пассажирский автобус пытался избежать столкновения с этими авто и опрокинулся. В аварийно-спасательной операции была задействована в том числе вертолетная техника.

На месте крупного ДТП погибли 8 человек, 32 человека были доставлены в больницы, где еще трое скончались от травм.

Акимат Жамбылской области организовал работу оперативного штаба, для родственников потерпевших созданы горячие линии с дежурством психологов.

В настоящее время идет досудебное расследование по факту ДТП.-0-