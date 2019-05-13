В Казахстане в ДТП погибли 9 человек

13 мая,Талдыкорган /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане на 109-м километре трассы Алматы - Бишкек 12 мая произошло смертельное ДТП, 9 человек погибли, сообщают в департаменте полиции Алматинской области Казахстана.

"Столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry. Погибли 9 человек, трое из них - женщины. Личность погибших установлена. Это жители Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей. По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с Toyota", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование.-0-