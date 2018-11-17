В Казахстане в столкновении двух автобусов погибли 2 человека

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане в 10 км от села Акжар Кармакшинского района Кызылординской области столкнулись два пассажирских автобуса, в результате два человека погибли и еще 14 ранены. Об этом сообщает МИР 24.

В одном транспортном средстве находились 32 человека, в другом – 37. Среди пострадавших - двое детей. Раненые доставлены в близлежащую больницу.

На месте происшествия работали сотрудники департамента по ЧС Кызылординской области и сотрудники центра медицины катастроф.-0-