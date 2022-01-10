В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тыс. человек

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в стране беспорядками, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что полиция изъяла пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия.-0-