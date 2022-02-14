В Казахстане возбудили 15 дел о госизмене и попытках захвата власти

14 февраля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) расследует 15 дел по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти в период массовых беспорядков. Об этом было заявлено во время встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым.

Также сообщается, что на сегодняшний день заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710 расследуется органами внутренних дел, в основном по фактам краж, грабежей, хулиганства, хищения оружия и др.

Как доложил генеральной прокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных прокуроров находится 179 дел по фактам массовых беспорядков и актов терроризма.

"Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В общей сложности в период январских событий похищено 3388 единиц оружия, в том числе 1629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдено 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования.

Касым-Жомарт Токаев поручил незамедлительно реагировать на каждый подтвержденный сигнал, принимая меры ответственности к виновным лицам, а также своевременно информировать население о ходе расследования.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП.-0-