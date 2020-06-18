В Казахстане временно усилят ограничительные меры из-за COVID-19

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Казахстана приняло решение ввести 20-21 июня дополнительные ограничительные меры с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах страны. Такое решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает КАЗИНФОРМ.

В частности, в таких городах, как Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибасту, будет приостановлена деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров. Объекты общественного питания будут работать только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования. Ограничения коснутся работы общественного транспорта, парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков. Временно прекратится деятельность фитнес-центров. Лицам старше 65 лет выход на улицу будет ограничен.

В населенных пунктах с численностью свыше 50 тыс. человек также будет приостановлена работа общественных мест, ограничат выход на улицу лицам старше 65 лет.

Закроют 20-21 июня въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз.

По последним данным, в Казахстане выявили 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.-0-