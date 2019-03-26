26 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане вторые сутки горит скважина нефтяного месторождения Каламкас в Мангистауской области, сообщает пресс-служба АО "Казмунайгаз".
"На месте возгорания задействовано 12 единиц пожарной техники и 53 человека личного состава ДЧС Мангистауской области, ТОО "Семсер - Орт сондируши" и ТОО "Файр протекшн ЛТД". В ходе тушения было несколько попыток локализации возгорания переносными лафетными стволами, однако из-за отсутствия подъездных путей к очагу локализовать возгорание не удалось", - говорится в сообщении.
Возгорание произошло утром 25 марта в одной из скважин газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв.м на нефтяном месторождении Каламкас. Жертв и пострадавших нет.-0-
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