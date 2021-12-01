В Казахстане выпустили юбилейную банкноту с изображением Назарбаева

1 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Национальный банк Казахстана к 30-летию независимости республики выпустил в обращение юбилейную банкноту с портретом первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Отмечается, что дизайн юбилейной банкноты номиналом 20 тыс. тенге изготовлен по уникальной технологии. При ее создании впервые в мире была применена деметаллизированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты. Полоса содержит голографические изображения номинала, логотип 30-летия независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Портрет Нурсултана Назарбаева представлен на обеих сторонах купюры. На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы Республики Казахстан, фрагменты национального орнамента и символичные объекты, такие как Триумфальная арка и монумент "Казак Ели". На обратной стороне купюры помещены изображения панорамного вида Нур-Султана и резиденции главы государства.-0-