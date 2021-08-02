В Казахстане за сутки выявили более 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 7573 случая заражения коронавирусом - на 230 меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован наибольший суточный прирост этого показателя с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 587 952, сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

В соотношении с численностью населения (18,9 млн человек) доля инфицированных составляет 3,1%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,04%.

По данным комиссии, всего в Казахстане выздоровели 482 958 человек, а за последние 24 часа - 4681. Днем ранее сообщали о 4933 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса достигло 6043, увеличившись за сутки на 86.

Минздрав Казахстана с 1 августа прошлого года ведет статистику особым образом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемические признаки инфекции. По данным на 1 августа, в стране выявили 61 255 заболевших такой пневмонией, умерли 3740 человек с этим диагнозом.

27 июля межведомственная комиссия по борьбе с инфекцией приняла решение со 2 августа ужесточить карантинные меры в таких городах Казахстана, как Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Атырау и Караганда. Запрещено проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий. 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и иных организаций должны перейти на дистанционный режим работы, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев.

Комиссия также рекомендовала властям Акмолинской, Алма-Атинской и Карагандинской областей принять меры по усилению ограничений в районах, прилегающих к городам Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент и Караганда.-0-