В Казахстане заявили о стабилизации ситуации во всех регионах

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра внутренних дел страны Ерлана Тургумбаева, которое распространила пресс-служба МВД, сообщает ТАСС.

"В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодня во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций). Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", - сообщил Ерлан Тургумбаев.

По его словам, ранее особенно сложная обстановка была в Алматы, где 5 января организованная толпа в числе около 20 тыс. человек предприняла попытку захвата здания местной администрации. Ввиду значительного численного преимущества им удалось прорвать несколько линий обороны и проникнуть в здание. "При этом повсеместно протестующими в местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции", - информировал глава МВД.

Он отметил, что около 800 человек захватили международный аэропорт Алматы. В результате был отменен вылет 60 рейсов и прилет 56. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы.-0-