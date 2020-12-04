В Казахстане запуск массовой вакцинации от COVID-19 планируется с начала 2021 года

4 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане запуск массовой добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" планируется с начала 2021 года, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

На первом этапе будут вакцинировать наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Премьер-министр также сообщил, что с 22 декабря в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V".

В Казахстане также ведется разработка собственной вакцины против коронавируса. Аскар Мамин сообщил, что уже завершены 1-я и 2-я фазы ее клинических испытаний. При этом, по словам премьера, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тыс. добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.-0-