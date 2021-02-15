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15 февраля 2021, 09:13

В Казахстане зарегистрировали произведенную в республике вакцину "Спутник V"

Фото ТАСС
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15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Казахстана зарегистрировали вакцину "Спутник V", произведенную на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

"Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" ("Спутник-V") на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба фармкомплекса, 13 февраля получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины. "На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики. Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник V", - пояснили в межведомственной комиссии.

По предварительным расчетам, уже в конце февраля во все регионы страны будет поставлено около 90 тыс. доз вакцины "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК).

В январе опытная партия вакцины "Спутник V", выпущенная КФК, успешно прошла проверку в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщил, что Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство первой партии вакцины.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. После регистрации в республике препарата "Спутник V", произведенного на базе КФК, его также будут использовать для вакцинации. Со второго квартала в этом процессе намерены использовать и вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.-0-

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