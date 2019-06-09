В Казахстане завершается голосование на президентских выборах

9 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Голосование на внеочередных президентских выборах в Казахстане завершилось в 12 из 17 регионов страны - в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Голосование на избирательных участках в пяти других регионах - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях - завершится в 20.00 по западно-казахстанскому времени (в 18.00 по минскому).

На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков. Всего в списки внесены почти 12 млн избирателей. По данным на 18.00 по времени Нур-Султана (15.00 по минскому), явка избирателей достигла 72,9%.

На высший государственный пост претендуют семь кандидатов: Касым-Жомарт Токаев от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Дания Еспаева - от партии "Светлый путь", Садыбек Тугел - от общественного объединения "Орлы великой степи", Толеутай Рахимбеков - от партии "Аул", Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от объединенного национального патриотического движения "Судьба нации".

Предыдущие президентские выборы в Казахстане проходили в апреле 2015 года, тогда победу одержал Нурсултан Назарбаев, который был избран на пятилетний срок. 19 марта этого года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. С 20 марта действующим президентом Казахстана, согласно Конституции, стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. По Конституции он должен был быть главой страны до окончания выборного срока первого президента Нурсултана Назарбаева. Очередные выборы президента Казахстана должны были пройти в апреле 2020 года. В апреле в своем телеобращении к народу Казахстана Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных выборов.-0-