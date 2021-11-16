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16 ноября 2021, 16:16

В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцать человек с признаками отравления метанолом госпитализировали в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

"Одиннадцать человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов", - сказали в ведомстве.

Возраст пострадавших 21-22 года.

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации в связи с инцидентом. Уточняется, что проведение надзорных мероприятий поручено прокуратуре Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.-0-

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