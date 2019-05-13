В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в кабинете в гимназии

13 мая, Казань /БЕЛТА - ТАСС/. Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани. В настоящее время подросток задержан, сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Татарстан.

"В 10.54 по московскому времени 13 мая на телефон 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии №7 г.Казани, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД по г.Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД РФ по Республике Татарстан, замначальника полиции по оперативной работе МВД РФ по Республике Татарстан", - говорится в сообщении. В 11.40 по московскому времени подросток 2001 года рождения был задержан, никто не пострадал.

Уточняется, что старшеклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований подросток не выдвигал. Сейчас с ним работают специалисты МВД РФ.-0-