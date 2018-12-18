В Кемерово на утреннике в детском саду умер Дед Мороз

18 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Кемерово во время утренника скончался актер, исполнявший роль Деда Мороза, сообщает ТАСС со ссылкой на органы власти Кемеровской области.
Сегодня на утреннике в детском саду "Тавосочка" актеру, исполнявшему роль Деда Мороза, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли ему помочь. Мужчина скончался по дороге в больницу.
По данным СМИ, 67-летний мужчина работал в театре несколько лет, выступал на праздниках своего внука в детском саду в образе Деда Мороза. Он состоял в родительском комитете детского сада и принимал активное участие в жизни детей.
Представители правоохранительных органов и детского сада от официальных комментариев отказались.-0-
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