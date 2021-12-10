В Кемеровской области при крушении вертолета погиб пилот

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный вертолет Robinson R66 разбился около озера Каракуль в Кемеровской области, один человек погиб, сообщает ТАСС.

Спасатели обнаружили место падения вертолета. На месте крушения найдено тело погибшего пилота. По предварительной информации, вероятной причиной крушения стал технический отказ.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае и пропал с радаров. Около 9.00 (по минскому времени) зафиксирован сигнал его аварийного маяка. Вертолет принадлежит ООО "Кустард", на борту находился только пилот.-0-