В Кении авиатехнику можно купить всего за несколько сотен долларов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купить собственный Boeing. В Кении это можно было сделать всего за несколько тысяч долларов. На аукционе в Найроби по очень привлекательным ценам были выставлены 73 старых самолета, передает "МИР24".

Некоторые из самолетов уже много лет стоят на различных аэродромах африканской страны. Можно было купить несколько машин еще советского производства Ан-12, Ан-26, Ан-28. Стартовая цена от $200. Частично поврежденные самолеты необходимо предварительно тщательно осмотреть. После аукциона сделку отменить невозможно. Но многие купили сильно потрепанные лайнеры вовсе не для полетов.

Покупатель должен внести деньги в течение суток. В противном случае самолет переходит к тому, кто сделал вторую по величине ставку. Машину надо забрать в течение недели. Дальше будет взиматься ежедневная плата $90, а через две недели сделка аннулируется.-0-