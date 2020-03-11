В Кении браконьеры убили двух редких белых жирафов

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заповедной зоне на северо-востоке Кении браконьеры убили самку белого жирафа и ее детеныша, сообщает BBC.

Мертвых животных обнаружили рейнджеры из местного центра по охране окружающей среды. По словам защитников природы, браконьеры убили двух редких белых жирафов. Третий еще жив. Он считается единственным в мире и находится под охраной заповедника Ishaqbini Hirola в Кении.

"Это очень печальный день для заповедника и Кении в целом. Мы единственные, кто защищает белых жирафов. Убийство животных - удар по усилиям, предпринимаемым центром для сохранения редких и уникальных видов", - заявляют рейнджеры.

Браконьеры еще не найдены, и их мотивы не известны. Но специалисты центра по охране природы в Кении уверяют, что расследуют убийства жирафов.

Белые жирафы были впервые обнаружены в Кении в марте 2016 года. Белый цвет животных обусловлен редким состоянием, называемым лейкизмом, вызывающим частичную или полную потерю пигментации наружного покрова у животных.

По данным Африканского фонда дикой природы, за последние 30 лет исчезло около 40% популяции жирафов. Для браконьеров представляет интерес мясо и шкура животных.-0-