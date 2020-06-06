В Кении еще на месяц продлили комендантский час

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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кении Ухуру Кениата продлил еще на 30 дней действие на территории всей страны комендантского часа, введенного в связи с пандемией, однако сократил его продолжительность, передает ТАСС. "Комендантский час уменьшен и с 7 июня будет действовать с 21:00 до 04:00", - сказал 6 июня Ухуру Кениата в обращении к нации. "Мы попали в сложную ситуацию, когда доля правды есть у тех, кто выступает за открытие национальной экономики, и у тех, кто является сторонником сохранения жестких карантинных мер, - подчеркнул Ухуру Кениата. - Но мы должны честно признаться, что без принятия жестких мер уровень заражения коронавирусом в стране был бы очень высоким". Президент продлил еще на 30 дней запрет на перемещение людей и автотранспорта за границы столичного округа Найроби, второго по численности города страны Момбаса и округа Мандера. Изоляция округов Килифи и Квале снята. Ухуру Кениата также объявил, что запрет на массовые собрания будет действовать еще месяц, а возобновление занятий в школе начнется с 1 сентября 2020 года постепенно. Под запретом остаются международные авиарейсы, местное воздушное сообщение может возобновиться после необходимых консультаций.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!