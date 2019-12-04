В Кении из-за ливней с октября погибли 132 человека

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 132 человека погибли с октября в Кении из-за наводнений и оползней, вызванных сильнейшими ливнями. Более 17 тыс. человек из-за стихийного бедствия были вынуждены покинуть свои дома, сообщает кенийская газета The Star.

В частности, более 60 человек погибли за последние две недели в кенийском округе Западный Покот. Непрекращающиеся проливные дожди препятствуют оказанию помощи во многих районах на севере, западе и востоке Кении.

За время чрезвычайно сурового сезона дождей были разрушены более 11 тыс. жилых домов и других строений, уничтожена значительная часть посевов, повреждены дороги, погибли более 10 тыс. голов скота. За два месяца стихийное бедствие затронуло более 330 тыс. человек.

По данным метеорологического департамента Кении, в некоторых районах страны выпадает до 50-100 мм осадков в день. В 32 округах страны объявлен красный уровень опасности. Синоптики рассказали, что в большинстве кенийских регионов в ноябре выпало более 200% среднего количества осадков.

Несмотря на предупреждения о том, что в нескольких регионах проливные дожди будут продолжаться до конца декабря и наводнения усилятся, тысячи людей сопротивляются просьбам покинуть свои дома, не желая расставаться с имуществом. Чиновники опасаются, что многие деревни могут быть разрушены оползнями. Официальный представитель правительства Сайрус Огуна 3 декабря призвал жителей низменных районов переехать в безопасные населенные пункты, расположенные выше над уровнем моря. Там их разместят в специальных лагерях и окажут необходимую помощь.

Проливные дожди редко наблюдаются в Кении в это время года. Эксперты утверждают, что Кения переживает сложные погодные условия из-за изменения климата.-0-