В Кении отменили введенный из-за COVID комендантский час

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кении Ухуру Кениата отменил в стране комендантский час, введеный из-за пандемии коронавируса 27 марта 2020 и действовавший с 22.00 до 4.00, сообщает газета Business Daily Africa.

"Я приказываю отменить общенациональный комендантский час, который действовал с 27 марта 2020 года", - заявил Ухуру Кениата, добавив, что данное решение было принято после резкого снижения числа случаев инфицирования и госпитализаций в последние недели.

Также президент Кении объявил о смягчении некоторых ограничительных мер. Так, количество прихожан в церквях теперь может достигать двух третей от вместительности помещения.

Как сообщает ТАСС, на данный момент в стране выявлено 252 066 инфицированных коронавирусом, 5224 человека умерли. При этом в Кении использовано 4,59 млн доз вакцины от коронавируса, полный прививочный курс прошли 1,25 млн человек, или 2,3% населения страны.-0-