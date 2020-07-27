В Кении продлили комендантский час

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кении Ухуру Кениата 27 июля продлил еще на 30 дней комендантский час в связи с пандемией нового коронавируса. "Суровая реальность состоит в том, что мы находимся на войне с невидимым и безжалостным врагом", - заявил глава государства в телевизионном обращении к нации, которое транслировалась в социальных сетях, сообщает ТАСС.

В стране продолжается рост числа инфицированных новым коронавирусом, поэтому откладывается до января 2021 года возобновление работы университетов, на час сокращается в вечернее время работа ресторанов, в них запрещается торговля алкоголем.

Распространение инфекции в Кении особенно усилилось после отмены 6 июля некоторых карантинных ограничений, включая снятие запрета на перемещение людей и автотранспорта за границы столичного округа Найроби и второго по численности города страны Момбаса и округа Мандера. Был открыт доступ в церкви и мечети.

На сегодняшний день в Кении выявлено 16 643 инфицированных новым коронавирусом, 278 человек умерли.-0-