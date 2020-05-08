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08 мая 2020, 15:17

В Киеве 12 мая начнется первый этап ослабления карантина

Фото Укринформ
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Украины 12 мая планируют начать первый этап ослабления ограничительных мер. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

По его словам, в столице планируют открыть непродовольственные магазины общей площадью до 300 м; парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи, не более одного клиента на каждую услугу одновременно); ларьки (с запретом употребления еды и напитков на месте); небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и др.).

Также, по словам Виталия Кличко, смогут работать адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, автокинотеатры, музеи под открытым небом, библиотеки (пока только на выдачу книг, читальные залы закрыты). Посетителям и сотрудникам этих учреждений будут измерять температуру, также их попросили, по возможности, надевать маски.

Виталий Кличко напомнил, что на первом этапе закрытыми останутся большие торгово-развлекательные центры, школы, детские сады и площадки, прибрежные зоны отдыха. Наземный общественный транспорт Киева пока будет работать в ограниченном режиме.

В Киеве зафиксирован 1721 случай заболевания COVID-19, 32 человека с момента вспышки умерли. Всего в Украине на 8 мая подтверждено 14195 случаев COVID-19, скончался 361 человек.-0-

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