В Киеве больных COVID-19 будут размещать в роддомах и детских больницах

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавируса в Киеве ухудшилась, больных готовятся принимать в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере, сообщает РБК-Украина.

"Наверное, это самая худшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии", - сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В ведомстве отметили: столичные больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды.

За минувшие сутки в Украине отмечено 19 419 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего выявлено в Киеве (более 1,8 тыс. за 24 часа), Харьковской и Львовской областях.

Минздрав Украины сегодня обновил показатели регионов по коронавирусу. Только в четырех областях страны не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19. Однако в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.

Ранее сообщалось, что Минздраву Украины не хватает средств на закупку вакцин от COVID-19. Министр здравоохранения страны Максим Степанов отметил, что требуется еще 6,5 млрд гривен.-0-