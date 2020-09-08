В Киеве число безработных с начала года выросло в 3 раза

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Украины сейчас насчитывается более 25 тыс. безработных. Это только официальные данные, в то же время реальное число не имеющих работы жителей Киева может быть значительно больше, сообщает УНН.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали, что, по последним данным, статус безработных имеют 25 964 киевлянина. При этом на конец 2019 года в украинской столице насчитывалось 8,8 тыс. безработных, о чем свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева. По сравнению с 2018 годом число безработных выросло лишь на 141 человека. А за последние 8 месяцев текущего года число увеличилось в 3 раза.

Мэрия Киева сообщает о замедлении роста количества зарегистрированных безработных. "В последнее время рост числа зарегистрированных безработных в столице остановился, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице", - сообщается на сайте КГГА.

Одной из главных причин роста числа безработных, по мнению экспертов, является карантинные меры из-за пандемии COVID-19. Причем кризис негативно повлиял на рынок труда не только в Киеве, но и в Украине в целом. По разным оценкам, из-за карантинных ограничений в Украине остались без работы от 500 до 700 тыс. человек.-0-