В Киеве горит одно из зданий Киево-Печерской лавры

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве разгорелся пожар в одном из зданий монастырского комплекса Киево-Печерской лавры, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины на своем сайте.
На площади примерно 200 кв.м горит двухэтажное здание. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
"По состоянию на 17.30 (по украинскому времени) личный состав, задействованный на тушении пожара по ул. Лаврской, выведен на безопасное расстояние из здания в связи с угрозой обвала перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение производится извне", - отмечено в сообщении.
На месте происшествия работают 11 единиц спецтехники и около 44 спасателей.-0-
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