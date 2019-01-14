В Киеве горит одно из зданий Киево-Печерской лавры

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве разгорелся пожар в одном из зданий монастырского комплекса Киево-Печерской лавры, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины на своем сайте.

На площади примерно 200 кв.м горит двухэтажное здание. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.

"По состоянию на 17.30 (по украинскому времени) личный состав, задействованный на тушении пожара по ул. Лаврской, выведен на безопасное расстояние из здания в связи с угрозой обвала перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение производится извне", - отмечено в сообщении.

На месте происшествия работают 11 единиц спецтехники и около 44 спасателей.-0-