В Киеве и Львове проходят акции протеста медиков, требующих повышения зарплаты

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве проходит акция протеста медработников, которые требуют установить достойную зарплату и увеличить выплаты в случае заболевания COVID-19, сообщает УКРИНФОРМ.

Акция началась на майдане Незалежности, затем протестующие перешли к зданиям Кабинета министров и Верховной рады.

Всего в Киеве на акцию протеста собрались несколько десятков человек. Они держат плакаты с надписями "Медикам достойные бюджет и зарплаты или вон депутаты", "Зарплаты депутатам как у медиков", "С 1 января в больницах будут работать депутаты". Участники акции отмечают, что если власти не обратят внимание на оплату труда медицинских работников, начнется отток кадров за рубеж. На сегодняшний день, по их словам, зарплата среднего медицинского персонала составляет от 4-5 тыс. гривен ($144-180).

Как сообщает ТАСС, сегодня с аналогичными требованиями вышли на улицы медсестры во Львове. Участники протеста - несколько десятков человек - скандируют "Медикам достойную зарплату!", а также держат в руках плакаты с соответствующими надписями. Люди высказывают желание пообщаться с главой Минздрава Украины Максимом Степановым, который неоднократно заявлял о необходимости повышения оплаты труда медиков.-0-

Фото УКРИНФОРМ