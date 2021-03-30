В Киеве и Львове ужесточили карантинные ограничения

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Киева и Львова приняли решение ужесточить карантинные ограничения, сообщает Укринформ.

Во Львове жесткий карантин продлили до 12 апреля: транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, в детских садах будут открыты только дежурные группы для детей, чьи родители работают, школы продолжат дистанционное обучение. Учреждения питания и магазины непродовольственных товаров продолжат работать только навынос и по предварительному заказу. Полностью будут закрыты рынки. Сохранится запрет на массовые мероприятия.

"На сегодня во львовских больницах находится почти тысяча пациентов. Если такая динамика будет продолжаться, то надо будет открывать новые и новые койки в больницах. Мы до 12 апреля продлеваем в городе карантин", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

По данным РБК-Украина, с 1 по 12 апреля в Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки. К такому решению привело ухудшение эпидситуации в городе. "Ситуация с распространением COVID-19 в столице сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне", - заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба.

С 20 марта в Киеве действует жесткий карантин: закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, не работают бассейны. Запрещены массовые мероприятия, кафе и рестораны работают исключительно навынос. Закрыты или переведены на дистанционный режим учебные заведения, кроме детских садов и младших классов школ.-0-