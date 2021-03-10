10 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве и семи областях Украины превышен порог госпитализаций пациентов с COVID-19. При этом в красной зоне остаются четыре области, в оранжевой - еще девять.

Самый высокий показатель госпитализаций в Ивано-Франковской области - 132,8 на 100 тыс. населения, Винницкой - 111,5, Черновицкой - 89,1, Закарпатской - 86,5, Житомирской - 82,8, Николаевской - 68,1 и Хмельницкой - 63,4, а также в Киеве - 68,8.

Как сообщал Укринформ, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, были установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Согласно им, в красной зоне находятся четыре области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

В оранжевой зоне оказались Киев и восемь областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская.

Остальные 12 областей - в желтой.-0-