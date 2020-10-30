В Киеве иномарка насмерть сбила двух человек на остановке общественного транспорта

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30 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. На улице Крещатик в Киеве водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта: погибли два человека, несколько человек получили телесные повреждения. Сегодня около 16 часов в столичную полицию по спецлинии "102" поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул. Крещатик. По вызову немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП. Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько получили телесные повреждения. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Как отмечается, на месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины этого смертельного ДТП. Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей, и проверяют его на состояние опьянения. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!