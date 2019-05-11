В Киеве из-за сообщения о бомбе эвакуированы аэропорт и несколько торговых центров

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов Киева в субботу после сообщения о заложенных взрывных устройствах эвакуировали людей из одного из столичных аэропортов и нескольких магазинов. Об этом сообщил ТАСС.

11 мая на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании в Киеве аэропорта "Жуляны" и нескольких супермаркетов. Проведена эвакуация. Все объекты проверяют группы взрывотехников и кинологов.

С января по май в Киеве зарегистрировано 247 сообщений о "минировании". 10 мая были обследованы мэрия города и еще 27 объектов - мосты, больницы и жилые дома, о минировании которых поступили сообщения Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.-0-a