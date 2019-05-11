В Киеве из-за сообщения о бомбе эвакуированы аэропорт и несколько торговых центров

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов Киева в субботу после сообщения о заложенных взрывных устройствах эвакуировали людей из одного из столичных аэропортов и нескольких магазинов. Об этом сообщил ТАСС.
11 мая на электронную почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о минировании в Киеве аэропорта "Жуляны" и нескольких супермаркетов. Проведена эвакуация. Все объекты проверяют группы взрывотехников и кинологов.
С января по май в Киеве зарегистрировано 247 сообщений о "минировании". 10 мая были обследованы мэрия города и еще 27 объектов - мосты, больницы и жилые дома, о минировании которых поступили сообщения Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.-0-a
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.225 BYN