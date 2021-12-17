17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве массовые протесты предпринимателей переросли в столкновения с полицией, был поврежден полицейский автомобиль, двоих активистов задержали, сообщает интернет-издание "СТРАНА.ua".

В Киеве протестующие вышли на улицу и перекрыли движение автотранспорта. Участники акции хотят провести марш по центру столицы, но сотрудники полиции заблокировали их движение. Митингующие зажигают фаеры. Как сообщается, полиция контролирует ситуацию.

Ранее, 14 декабря, в центре Киева уже проходила акция протеста предпринимателей, выступающих против расширения фискализации. Тогда между участниками и полицией тоже возникла потасовка.

Цель акции предпринимателей - добиться, чтобы законопроект, который предусматривает отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога, был принят.-0-