В Киеве медики вышли на акцию протеста

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза собрались на митинг под стенами Киевской городской государственной администрации. Как сообщает Укринформ, на митинг пришли несколько десятков медиков с требованием возобновить финансирование этих больниц и выплатить им зарплату.

"Шесть месяцев чиновники решают, что же делать с этими больницами, кто их будет финансировать, и все это рассказывают нам, представителям коллективов и медикам, которые сейчас сидят без зарплаты", - отметил представитель трудовых коллективов Киевского центра перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза Дмитрий Василец.

По его словам, работники этих двух больниц ожидают решения Киевского городского совета, который мог бы передать эти больницы под управление Министерства здравоохранения Украины для дальнейшего их финансирования. "Есть уже несколько решений Киевсовета о выделении средств для выплаты зарплат. Но чиновники Киевской городской государственной администрации не выполняют никаких указаний, даже Киевсовета", - сказал Дмитрий Василец.

Он связывает причины прекращения финансирования со вторым этапом медицинской реформы и тарифами Национальной службы здоровья Украины. Медицинская реформа в стране началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы должны были выбрать себе семейного врача и подписать с ним декларацию. Старт второго этапа реформы планировался изначально на 1 июля 2019 года, но его перенесли на 1 апреля 2020 года. Второй этап предусматривает изменение механизма финансирования медучреждений, сообщает ТАСС. В соответствии с нововведениями им должны платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы должны сниматься с финансирования, закрываться, либо в них должен быть сокращен персонал. Чтобы получать финансирование из госбюджета, медицинские учреждения должны заключать договоры с Национальной службой здоровья. Для этого также надо было выполнить ряд условий: иметь компьютерную технику и подключиться к общей медицинской базе, располагать необходимым оборудованием и др.-0-