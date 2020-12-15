В Киеве между протестующими предпринимателями и полицией произошли столкновения

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве во время масштабной акции предпринимателей произошли столкновения с полицией, сообщает РБК-Украина.

Представители движения SaveФОП начинали свою акцию протеста под стенами Верховной рады, затем они направились к офису президента, где зажгли файеры. Далее митингующие пытались установить палатки на Майдане, в ходе чего произошли столкновения с правоохранителями.

Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января.

Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме, перекрыты несколько улиц в центре города.-0-