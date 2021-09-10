В Киеве мошенники подделывали справки о вакцинации и результаты тестов на COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые массово подделывали справки о вакцинации и результаты ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, мужчина вступил в сговор с представителями туристических фирм. Он наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов на COVID-19 с отрицательным показателем, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карточек о проведении вакцинации от коронавируса.

Так, фирмы предлагала клиентам как "дополнительную услугу" во время оформления туристических документов уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий и ПЦР-тесты от имени якобы иностранных лабораторий для возможности въезда на территорию Украины.

Известно, что поддельные справки изготавливались в течение суток после поступления заказа. Их стоимость составляла от 450 грн (Br42) до 850 грн (Br79) в зависимости от справки. Так, с QR-кодом и бланками определенных учреждений справки стоили дороже.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигуранта и местом изготовления поддельных документов правоохранители изъяли поддельные справки о результатах ПЦР-тестов, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, готовые бланки и шаблоны для изготовления фальсифицированных справок и медицинских карточек, 16 банковских карточек, которые использовались для противоправной деятельности, незарегистрированный газовый пистолет.

В настоящее время установлено, что количество справок, которые реализовывались за май-сентябрь 2021 года, составляло 30-50 штук в день, а общее количество лиц, которые воспользовались их "услугами", - более 3,5 тыс.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к преступлению, а также те, кто воспользовался такими "услугами".-0-