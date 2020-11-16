В Киеве на митинг против карантина выходного дня собрались предприниматели

16 ноября, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Киеве около Верховной рады предприниматели собрались на митинг с требованием от депутатов отменить карантин выходного дня.
На митинг съехались предприниматели со всей Украины. В частности, среди протестующих - представители Закарпатской, Киевской, Херсонской, Николаевской областей.
Помимо отмены карантина выходного дня среди требований предпринимателей - отмена тотальной фискализации и принятие законопроектов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения.
С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, продлится он до 30 ноября. В выходные дни запрещается работа ресторанов, кафе, баров, кроме еды на вынос. Также запрещена работа торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.-0-