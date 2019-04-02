В Киеве неизвестные сообщили о минировании 4 объектов

2 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве проверяют сообщение о минировании четырех объектов - Киевского бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк". Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"В течение часа правоохранителям поступило 4 сообщения о том, что в столице заминирован бронетанковый завод, конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", Высший совет правосудия и завод "Маяк". На местах работают полицейские и сотрудники профильных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о закладке взрывчатки в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном минировании сообщили по телефону. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.

Как сообщалось, в полицию ранее поступили сообщения о минировании предприятия "Искра" в Запорожье и завода "Карпаты" в Ивано-Франковске.

В Украине неизвестные сообщили о минировании двух предприятий В Запорожье на электронную почту оборонного предприятия "Искра" около трех ночи по местному времени поступило письмо о минировании территории.

По данным фактам проводится расследование.-0-