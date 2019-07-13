13 июля, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве ночью выстрелили из гранатомета по зданию телеканала "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Здание обстреляли двое неизвестных. "В 3.40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных”, - говорится в сообщении.

В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелков.-0-