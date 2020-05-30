В Киеве открылись торговые центры и отели после двухмесячного простоя

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-развлекательные центры и отели Киева в сегодня возобновили работу после того, как 17 марта были закрыты в связи с введением в Украине карантина по решению правительства, сообщает ТАСС.

ТРЦ украинской столицы открылись для посетителей на основании решения, принятого 27 мая городской комиссией по чрезвычайным ситуациям. При этом в торговых центрах пока остаются закрытыми развлекательные зоны, а работа ТРЦ должна сопровождаться строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм.

Посещать ТРЦ можно только при наличии маски на лице, контроль за соблюдением этого правила возложен на охрану торговых центров. В некоторых ТРЦ Киева на входе установлены специальные рамки, при проходе через которые у посетителей проверяют как наличие масок, так и температуру тела. Кроме того, на табло выводится информация о числе людей в ТРЦ: разрешено, чтобы на 10 кв.м площади приходилось не более одного человека. Люди с повышенной температурой не допускаются в торговые залы.

С сегодняшнего дня в Киеве по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям открылись также отели. Разрешение возобновить работу не коснулось лишь хостелов. Для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться: проведение температурного скрининга для сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номеров, правило одновременного пребывания в вестибюлях людей в расчете один человек на 10 кв.м. Рестораны в отелях пока могут работать только навынос или в режиме обслуживания номеров.

По данным Минздрава Украины, в Киеве зафиксированы 2904 случая заражения коронавирусом, а за последние сутки выявлены 55 новых больных. В целом по стране за все время исследований зарегистрировано 23 204 зараженных коронавирусом.-0-