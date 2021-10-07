7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве проходит акция протеста профсоюзов против продвижения "антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законодательных инициатив", сообщает Telegram-канал украинской интернет-газеты "Страна".

Участники выдвигают ряд требований к Верховной раде, правительству и работодателям Украины. В частности - повышение минимальной зарплаты и пенсий, а также прекращение рассмотрения изменений законодательства о труде в части упрощения увольнения работников.

Протест начался на майдане Незалежности, откуда участники акции направились к зданию Кабмина и Рады.

Движение автомобильного транспорта по улицах Крещатик и Грушевского перекрыто. Перед колонной протестующих идут кинологи и взрывотехники.-0-