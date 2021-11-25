В Киеве проходит митинг против возросших тарифов на услуги ЖКХ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Киева сегодня проходит митинг против роста тарифов на коммунальные услуги. Акция достаточно многочисленная, среди митингующих в основном пенсионеры и бюджетники, сообщают украинские "Вести".

Протестующие начали шествие от здания Киевской государственной городской администрации и двигаются в сторону Верховной рады. Участники пообещали у Кабмина устроить перформанс - они планируют "похоронить" платежки в гробах и возложить цветы к могильной плите.

Митинг проходит спокойно, без провокаций.-0-